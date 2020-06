Die Ermittlungen der Gesundheitsbehörden laufen auf Hochtouren. Mittlerweile haben sich seit einem Treffen des Rotary Clubs Salzburg Nord 15 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 26 Mitglieder haben sich zur Versammlung in ihrem Klublokal, dem Stiftskeller St. Peter, getroffen. Es war das erste Treffen seit dem Lockdown. Was sie nicht wussten: Einer von ihnen trug bereits das hochansteckende Virus in sich, zeigte aber noch keine Symptome. Der positive Test erfolgte erst am Mittwoch.