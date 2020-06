Für Sorge und Verunsicherung sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern hat die Schließung der Volksschule in Kobersdorf im Burgenland vergangene Woche gesorgt. Wie berichtet, war befürchtet worden, dass die Schüler an Noroviren erkrankt sein könnten. Nun wird zudem Kritik am Vorgehen der Verantwortlichen laut.