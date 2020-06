Der heimischen Fleischerinnung sind die Machenschaften des deutschen Fleischriesen schon länger ein Dorn im Auge. Und das aus mehreren Gründen: Während die Tönnies-Arbeiter mit einem Mindestlohn von kolportierten 8,70 Euro abgespeist werden, verdient das Personal in heimischen Fleischereien fast das Doppelte. Zudem genießen deutsche Schlachthöfe Steuervorteile bei den Energiekosten. Strom stellt in der Fleischverarbeitung den größten Kostenfaktor dar - Stichwort: Kühlung. Dazu noch ein Vergleich: In ganz Österreich werden pro Jahr fünf Millionen Schweine geschlachtet, allein in der betroffenen Fabrik von Tönnies sind es 15 Millionen!