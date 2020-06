Von den letzten acht Jahren BMW 325 Challenge waren nicht weniger als sechs in Salzburger Hand. 2012 und ’14 feierte Georg Steffny den Gesamtsieg, 2015 war es Luca Rettenbacher, 2017 Jakob Schober, in den vergangenen zwei Tobias Weichenberger. Die Basis dazu legte Histocup-Boss Michael Steffny - als väterlicher Protegé wie in technischen und fahrerischen Belangen. Rettenbacher schaffte den Sprung auf die Langstrecke, Schober in die Porsche Sprint Challenge.