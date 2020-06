Knapp ein Jahr nach der Eröffnung war schon wieder Schluss: Daniel Mild, Pächter des Hofwirts in Seekirchen, hat sein Lokal auch nach dem Ende der strengen Corona-Maßnahmen nicht wieder aufgesperrt. Schlimmer noch: Seine „Mild Gastronomie GmbH“ ist pleite - am Montag wurde per Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet.