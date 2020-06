Eine Wanderin (75) aus St. Gilgen stürzte am Montag in Pöllach-Segenwald im Gemeindegebiet von St. Gilgen. Die Frau war kurz vor Mittag mit zwei Begleitern auf einem Wanderweg Richtung Eibensee unterwegs, rutschte aus und verletzte sich am Sprunggelenk. Ihre Begleiter verständigten die Bergrettung St. Gilgen, die die Verletzte bargen, erstversorgten und mittels Trage abtransportierten. Das Rote Kreuz brachte die Frau ins Krankenhaus Bad Ischl. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.