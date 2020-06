An außerplanmäßigen Einnahmen erwartet die Stadt u.a. einen Zweckzuschuss zur Finanzierung der schulischen Tagesbetreuung von 1,27 Mio. Euro, weiters Minderausgaben von vier Mio. Euro beim Schuldendienst und eine erhöhte Landesumlage durch weniger Ertragsanteile von 2,4 Mio. Euro. Der Finanzdirektor hob zudem hervor, dass die Stadt über knapp 89 Mio. Euro an verfügbaren Veranlagungen habe, dem stünden 67 Mio. Euro an Schulden gegenüber. Außerdem könne die Stadt konkrete Bauprojekte zur Unterstützung beim Bund einreichen und so bis zu 20 Mio. Euro über das Kommunale Investitionsgesetz an Förderungen zurückbekommen.