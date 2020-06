Wolfgang Thiems „Better Tennis Academy“ – klingender könnte der Name von Emesz’ neuer Bleibe nicht sein: Der Papa von Superstar Dominic hat sich unlängst von der weiterhin lahmen Südstadt mit seinem Filius abgekapselt. In Alt Erlaa in Wien schlagen in Dominics neuer Löwen-Höhle nun Österreichs Tennis-Größen auf: Novak, Rodionov, Sebastian Ofner – und eben auch Emesz.