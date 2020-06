Wegen rassistischer Symbolik wird eine Statue des früheren US-Präsidenten Theodore Roosevelt vor dem New Yorker Naturkundemuseum entfernt. Das Monument, das Roosevelt zu Pferd neben einem amerikanischen Ureinwohner und einem Afroamerikaner zu Fuß zeigt, sei schon seit Langem „umstritten“ gewesen, erklärte das Museum am Sonntag (Ortszeit). „Viele von uns empfinden die Darstellung des Ureinwohners und des Afrikaners sowie ihre Anordnung in dem Monument als rassistisch“, hieß es weiter.