Die Grüne Mark als Golf-Hochburg! Diese Woche schlägt die rot-weiß-rote „Crème de la Crème“ beim Audi Circuit am GC Murhof ab, und im August (13. bis 15.) blickt die Golf-Welt wieder in die Steiermark. Das erste Turnier der Alps Tour nach Corona findet in Maria Lankowitz statt. Die 28. Auflage der Gösser Open, wo im letzten Jahr Hausherr Timon Baltl triumphieren konnte, läutet diese internationale Turnierserie ein.

Groß im Bild

In der Weststeiermark hat man noch genug Zeit für die Vorbereitungen, am Murhof im Grazer Norden ist bereits alles angerichtet. „Wir haben noch einmal extra Hand angelegt. Bis auf Bernd Wiesberger sind alle heimischen Asse dabei, mehr kann man sich nicht wünschen“, freut sich Murhof-Manager Gary Stangl auf den nicht alltäglichen Leckerbissen. Dem auch das steirische Aushängeschild Matthias Schwab die Ehre gibt.

Los geht das Spektakel am Mittwoch mit dem „Audi Shoot Out“, das auf ORF Sport+ ab 20 Uhr live übertragen wird. Donnerstag und Freitag matcht sich dann die Elite bei der dritten und vierten Station des Audi Circuit um den Gesamtsieg. Bitter aber: Die Murhof Legends finden heuer nicht statt, die Tour wurde abgesagt.