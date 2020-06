Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) will das Projekt „autofreie Innenstadt“ bereits vor der Wahl am 11. Oktober umsetzen. Doch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gibt vorerst kein grünes Licht für die geplante Verkehrslösung in der City. Diese sieht, wie berichtet, ein teilweises Fahrverbot für Nicht-Anrainer vor. Nach einer Unterredung mit Hebein und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) gab Ludwig bekannt, dass er das Konzept erst prüfen möchte. Im Zuge dessen möchte der Bürgermeister alle betroffenen Interessenvertreter anhören. Ergebnisse kündigte er für Mitte Juli an.