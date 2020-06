Es war am vergangenen Dienstag zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht, als die Unbekannten im Wipptal im wahrsten Sinne des Wortes zuschlugen. Ausgesucht hatten sich die Kriminellen eine Vinothek in Steinach, aber nicht weil sie so durstig waren, sondern des Geldes wegen. Sie stahlen einen Tresor samt Inhalt und flüchteten.