Rein zufällig kamen Polizisten aus Bayern an der Unfallstelle in Freilassing vorbei, kümmerte sich um das verletzte Tier. Wenig später der nächste Zufall: Ein Tierarzt aus Freilassing hielt an, half den Beamten bei der Versorgung. Mit Polizeischutz wurde das Kitz danach in die Praxis des Arztes gebracht.