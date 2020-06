Am 22. Juni 1957 wurde Manfred M. geboren. 63 Jahre später schloss er seine Augen - genau an dem Tag, an dem er das Licht der Welt erblickte - für immer. In den Mittagsstunden seines Ehrentages war der Offenhausener auf seinem Motorrad auf einem kurvigen Abschnitt der Aschachtal Landesstraße in Waizenkirchen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der 63-Jährige plötzlich zu weit nach links und kollidierte dabei seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 54-Jährigen aus Schenkenfelden.