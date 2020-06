Teuerstes Pflaster in Österreich

Laut einer aktuellen Studie sind Mieten in Innsbruck doppelt so teuer wie etwa in Leoben. Im Schnitt muss man für eine knapp 40 Quadratmeter große Garçonnière im Monat 620 Euro zahlen – der höchste Wert in ganz Österreich! Da kann ein verlockendes Angebot im Internet schon einmal zur Falle werden. Und solche Inserate scheinen derzeit wie Pilze aus dem Boden zu schießen.