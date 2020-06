So is(s)t Oberösterreich 2020: Frisch, regional und bio rücken immer mehr in den Vordergrund. Gerade beim Mittagessen dominiert aber weiter das Fleischgericht. 2017 wurde zum ersten Mal der Ernährungsreport durchgeführt. Wenn alle Befragten ehrlich waren, sollte der Fleischkonsum in Oberösterreich abnehmen.