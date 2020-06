Wohin mit den Autos? Eine Frage, die vor allem in den Gemeinden am Wiener Stadtrand für hitzige Diskussionen sorgt. So auch in der Flughafenstadt Schwechat – wo die Ausweitung der Kurzparkzone jenseits der Wiener Stadtgrenze rasche Reaktionen provoziert. Aber nicht nur Pendler, die Simmering nun meiden, sind ein Problem. Auch viele Flugpassagiere wollen hier (noch) gratis parken.