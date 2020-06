Barcelona-Trainer Quique Setien hat am Montag als Reaktion auf den umstrittenen Sieg von Real Madrid in San Sebastian mit Kritik am Video Assistent Referee (VAR) aufhorchen lassen. „Jeder hat gesehen, was im Anoeta (Anm.: Stadion von Real Sociedad) passiert ist und kann daraus seine Schlüsse ziehen“, meinte Setien.