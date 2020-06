Dass der Glaube oftmals Berge versetzen kann, zeigt sich auch in Hartberg. Nach Salzburg und Rapid haben die Oststeirer die meisten Punkte in der Meistergruppe geholt. Morgen kommt der LASK. „Wenn wir weiter gute Leistungen abrufen, können wir sogar von Europa träumen“, meint Kainz, der aktuell in bestechender Form spielt und dabei als „Mann für alle Fälle“ im Zentrum, am Flügel oder als Außenverteidiger glänzt. „Wir tun aber gut daran, bescheiden zu bleiben und einfach am Feld Gas zu geben.“