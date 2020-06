Rückhalt von Partnern

Von Berlin über München bis Bozen: In Deutschland, Italien und Österreich ist der Fahrrad-Hersteller mittlerweile bei Händlern vertreten. Das Team wuchs auf aktuell sechs Mitarbeiter. Besonders gefragt sind die E-Bike-Modelle. „Wir haben vier super-leichte E-Bikes, die aufgrund eines Updates noch mehr Power haben. Per Konfigurator können sie noch besser individualisiert werden“, so Fraundorfer. Viel Rückhalt gab’s in der Phase, als alle Geschäfte schließen mussten, von den Partnern, mit denen My Esel zusammenarbeitet, etwa der Manufaktur SFK in Kirchham, die den Holzrahmen fertigt: „Man hilft zusammen.“