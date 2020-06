„Meine Reise steht noch bevor, aber ich will sie nicht antreten. Wann kann ich kostenlos stornieren?“

Bei einer Pauschalreise ist eine kostenlose Stornierung dann möglich, wenn es am Urlaubsort Krieg, Naturkatastrophen oder Epidemie gibt. „Im Endeffekt geht die Stornierung erst eine Woche vor Reiseantritt“, so Weiß: „Eine Dame hat schon zehnmal bei uns angerufen, weil sich immer etwas ändert.“