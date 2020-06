Mega-Stellenabbau bei Swarovski: Nach der Corona-Krise müssen Einsparungen vorgenommen werden, wie der Kristallkonzern am Montag in einer Aussendung mitteilte. Insgesamt verlieren vorerst 200 Mitarbeiter in Wattens und 600 weltweit ihren Job - die Bereiche Marketing und Vertrieb werden zusammengeführt.