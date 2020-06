Gegen 21 Uhr schlug am Samstag ein Slowene (35) in einem Innsbrucker Lokal mit einem Schraubenschlüssel zu und verletzte dabei einen Landsmann (40) am Kopf, bevor er flüchtete. Die Polizei konnte den Verdächtigen jedoch später in der Nähe eines Einkaufszentrums schnappen. Der alkoholisierte Mann gab an, sich nur verteidigt zu haben, da ihn der 40-Jährige zuvor mit einem ebenfalls Werkzeug angegriffen hatte.