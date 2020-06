Urlaub im eigenen Land – ein Motto, das sich viele Gemeinden derzeit auf die Fahnen heften. Auch in Tulln will man Touristen aus Wien und der Region in die Stadt locken und putzte dafür etwa die ohnehin mehr als herzeigbare Donaulände heraus. Doch Rowdys machen den Stadtgärtnern hier immer wieder das Leben schwer.