Seit dem Tod von George Floyd in den USA ist (Anti-)Rassismus auch in der Steiermark in aller Munde. Gut 10.000 Demonstranten gingen deswegen auf die Straße – und nun hat auch die Politik reagiert: „Es gibt keinen Platz für Rassismus in der Steiermark“, verkündete Soziallandesrätin Doris Kampus bei einem Pressegespräch am Montag. „Wir dürfen nicht so tun, als wäre das bei uns kein Problem.“