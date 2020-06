Jener drei Jahre alte Bub, der in der Vorwoche im Vorarlberger Lustenau in einem Auto gezündelt hatte und reanimiert werden musste, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Dem Kind gehe es inzwischen den Umständen entsprechend gut, berichtete die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft am Montag.