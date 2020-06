Ein 31-jähriger slowakischer Staatsbürger wurde am 21. Juni gegen 22 Uhr von einer Internetbekanntschaft in den Bernardipark in Linz gelockt. Dort wurde er von drei Männern überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Bei den Ermittlungen konnten eine 25-jährige Linzerin und ihr 29-jähriger Freund als Haupttäter ausgeforscht werden. Sie wurden an der Wohnadresse des 29-Jährigen festgenommen.