Die WHO verzeichnet den höchsten je gemessenen Anstieg an Corona-Ansteckungen und Hans-Peter Doskozil will vor dem Ibiza-U-Ausschuss aussagen - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem zu Gast im Studio: Velina Tchakarova, Leiterin des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik. Hochrangige Vertreter aus den USA und Russland haben sich Montagfrüh zur Rettung des atomaren Abrüstungsvertrags „New Start“ in Wien getroffen. Washington stellt das Abkommen in Frage, Moskau drängt auf eine Verlängerung. Was dabei herauskommen wird, erklärt Tchakarova im Interview mit Damita Pressl.