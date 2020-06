Der seit Anfang der 1990er-Jahre bestehende Innsbrucker Verein „Multikulturell“ hat am Landesgericht Innsbruck Insolvenz angemeldet. 18 Dienstnehmer sind davon betroffen. Die Schuldnerin gab an, dass nicht ausbezahlte Fördergelder in sechsstelliger Höhe insolvenzentscheidend gewesen seien.