Japan will im kommenden Jahr die Olympischen Spiele ausrichten. Die Spiele sollten eigentlich in diesem Jahr stattfinden, mussten aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Verlegung auf 2021 beschert Japan Schätzungen zufolge Milliarden an zusätzlichen Kosten. Als Favorit auf die WM-Ausrichtung 2023 gilt die Bewerbung von Australien und Neuseeland.