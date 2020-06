ÖVP klagte auf Unterlassung

In dem Verfahren, das am Montag fortgesetzt wurde, geht es um Berichte des Magazins, wonach die Volkspartei in den Wahlkämpfen 2017 und 2019 mit buchhalterischen Tricks und zum Teil doppelter Buchführung das Überschreiten der gesetzlich erlaubten Wahlkampfkostenobergrenze verschleiert haben soll. Der „Falter“ ging zudem davon aus, dass die ÖVP sowohl 2017 als auch 2019 frühzeitig mit einer Überschreitung kalkulierte. Die Volkspartei klagte deshalb auf Unterlassung.