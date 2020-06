Der Architekt durfte die ersten Aufführungen im neuen Haus nicht mehr besuchen: Die Nazis kamen und machten sich sofort an die Umgestaltung - gedacht als Übergangslösung bis zum Bau der „Gauburg“ mit angeschlossenem Festspielhaus auf dem Kapuzinerberg. Die Faistauer-Fresken wurden abgetragen, zum Glück aber auf Leinwand konserviert, ein Mosaik abgeschlagen und die Reliefs am Bühnenportal bis zur Unkenntlichkeit abgemeißelt. „Dem Reichsbühnenbildner (Benno von Arent, Anm.) oblag dann das eigentliche Gleichschaltungswerk des Hauses, das er dadurch vollzog, dass er durch Waggonladungen von Stuck das Gebäudeinnere in ein Vorstadtkino verwandelte. So war jeder Anklang an österreichische Bautradition verwirkt und mit ihm verschwand auch die gute Akustik und die Würde des Hauses“, schrieb Holzmeister später. Die Fresken Anton Faistauers werden 1956 wieder im Foyer angebracht.