Aktionen in der Steiermark geplant

Bis Montag werden am Grazer Hauptplatz Freiwillige stehen und für das Volksbegehren werben - auch in Hartberg, Judenburg und der Südsteiermark sind Aktionen geplant: „Wir erinnern die Bevölkerung damit an die Chance für eine ökologische Wende, die aus einem erfolgreichen Volksbegehren erwächst“, betont Michael Fuchs, Bezirkskoordinator von Graz.