Ende letzter Woche wurden insgesamt 541 Cluster verzeichnet, denen 6543 der insgesamt 17.189 Corona-Infektionen zuordenbar sind, hieß es. Seit der stufenweisen Öffnung der Schulen ab Mai - auch Kindergärten werden nun wieder stärker besucht - sei der befürchtete Anstieg an neuen Fällen bisher ausgeblieben. „Wir haben bis dato in Schulen oder Kindergarten keine ,superspreading events‘ registriert“, so Schmid. Die Daten der AGES beziehen sich auf die Phase vor dem Lockdown und auf die Phase, in der die schrittweisen Lockerungen erfolgten.