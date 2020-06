Der 56-Jährige war am Nachmittag gegen 16 Uhr auf der Donaufelder Straße unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn plötzlich ins Schleudern geriet. Der Biker verlor laut Polizei die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und schlitterte in der Folge in einen geparkten Pkw.