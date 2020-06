Am 20. März waren Beamte zur Wohnung der 33 Jahre alten Frau in der Alserbachstraße gerufen worden, sie befand sich in der 27. Schwangerschaftswoche, stand jedoch bereits kurz vor der Geburt. Die Beamten - einer von ihnen auch Rettungssanitäter - „beruhigten und betreuten die Frau, unterstützten bei der Geburt des 13 Wochen zu früh kommende Babys, nabelten es ab und stimulierten den Rücken- und Brustbereich des Buben, um einen Herzschlag herbeizuführen“, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Montag.