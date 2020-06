Bei Ostligist Sportclub rollen an der Alszeile nun endlich die Bagger für den langersehnten Stadion-Umbau an. Am Dienstag folgt dann die offizielle Eröffnung der Baustelle. Der Traum vom Stadion-Umbau wird endlich in die Realität umgesetzt. „Im Herbst 2017 haben wir uns das erste Mal mit diesem Projekt beschäftigt. Das ist ein ganz großer Durchbruch und Meilenstein für unseren Klub“, schwärmt Sportclubs Geschäftsführer Heinz Palme.