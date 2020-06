2002 kam der Karriere-Einbruch, nachdem sie wegen Ladendiebstahls von Kleidern verurteilt wurde. Sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und begann erst 2006 wieder zu drehen. Sie spielte in „A Scanner Darkly“ neben Keanu Reeves. Ihr großes Comeback feierte sie aber erst in den letzten Jahren mit der Netflix-Serie „Stranger Things“, in der sie seit 2016 die Mutter Joyce Byers spielt.