Bereits seit dem Abflug von Stripfings Sportdirektor Ernst Baumeister kuriserte immer wieder der Name Hans Kleer bei den Marchfeldern. Jetzt ist es auch amtlich. Der Ex-Mauerwerk-Trainer und Ostliga-Meistermacher wird ab 1. Juli als sportlicher Leiter das Zepter bei den Stripfingern schwingen. Einen Einblick hat sich Kleer schon geholt, aber von Transfers oder ähnlichen Dingen ist jetzt noch nicht zu sprechen. „Jetzt erfolgt einmal in aller Ruhe die Übergabe und dann mache ich mir einmal einen Überblick“, will es Kleer nicht überstürzen. Arbeit wartet auf den routinierten Ostliga- und Bundesligatrainer genügend. Immerhin sind die Niederösterreicher mitten in der Kaderplanung für die neue Saison. Hans Kleer: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und Herausforderung beim SV Stripfing und bin überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung dem Verein beim nächsten Schritt der Weiterentwicklung helfen kann“. Auch Ernst Baumeister ist von Kleer angetan: „Wir sind überzeugt, dass Hans Kleer mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen in den letzten Jahren der richtige Mann für den Verein ist.“



Kleer übernimmt auch das Traineramt

Aber nicht nur die sportlichen Agenden wird Hans Kleer übernehmen. Er wird auch Hannes Friesenbichler als Coach der Stripfinger beerben. Für Friesenbichler ist es nach zwei Runden also auch schon wieder vorbei. Er bleibt dem Klub aber als Co-Trainer von Kleer erhalten. Mit der Vienna, dem FAC und auch Horn, wurde unter der Saison abgelöst, konnte sich Kleer schon den Meistertitel in der Regionalliga Ost sichern. Jetzt soll es vielleicht auch mit Stripfing so weit sein. „Stripfing ist eine sehr gute Adresse in der Regionalliga. Hier ist sicherlich noch einiges möglich. Für mich ist es eine tolle Herausforderung.“ Aber nur, wenn auch alle Leute an einem Strang ziehen...