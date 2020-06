Die beiden Unternehmen wollen sich nun auf ihre eigenen Entwicklungspfade beim automatisierten Fahren konzentrieren. Andere Gemeinschaftsprojekte wollen BMW und Daimler aber fortsetzen, hieß es weiter. So besitzen sie mit anderen Partnern den Navigationsdaten-Spezialisten Here. Anfang vorigen Jahres legten sie ihre Mobilitätsdienste im Joint Venture Now zusammen.