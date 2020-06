Vorrunden-Turnier in Klagenfurt

Die besten zwölf Duos pro Geschlecht sind dabei, die Teams dürfen sich ihren Spielort für die Vorrunden-Turniere (Klagenfurt, Wien und Salzburg) heute Abend nach der Rangliste aussuchen. Huber: „Klar tendieren wir zum Heimturnier - außer zwei der drei Topteams vor uns wollen nach Klagenfurt.“ Sein Ex-Partner, der in Wien lebende Veldener Robin Seidl, kann mit Philipp Waller (St) wohl nicht an den Wörthersee kommen. „Ich hab’ Uni-Stress, leider wird es wohl Wien.“ Sonst sind noch Simon Frühbauer mit Michi Murauer (T) und Arwin Kopschar mit Paul Pascariuc (Sbg) am Start. Bei den Mädels erhielten die Talente Lucia Aichholzer und Magdalena Rabitsch eine Wildcard.