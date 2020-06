Acht Kilo Heroin im Großraum Wels verkauft

Die Tätergruppe in Wels wird verdächtigt, etwa acht Kilogramm Heroin in Wien gekauft, im Großraum Wels gewinnbringend weiterverkauft und dadurch circa 480.000 Euro Gewinn erwirtschaftet zu haben. Die zwei aus dem Iran stammenden Asylberechtigten und der aus Afghanistan stammende beschäftigungslose Asylwerber gaben als Motiv ihre schlechte finanzielle Lage an. Einer der zwei Iraner arbeitete als Bauhilfsarbeiter. Neben dem Heroin besorgte sich diese Tätergruppe nach Aussagen anderer Beschuldigter in Wien auch Crystal Meth in unbekannter Menge.