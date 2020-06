Mit 31,4 Prozent - also fast einem Drittel - zählte „Unachtsamkeit und Ablenkung“ im Vorjahr auf Österreichs Straßen zur größten Gruppe der vermutlichen (Haupt-)Unfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Dabei wurden 2019 allein auf steirischen Straßen 1569 Unfälle in diesem Zusammenhang registriert. Nur in wenigen statistisch erfassten Fällen konnte „Telefonieren am Steuer“ als Unfallursache nachgewiesen werden, wobei hier eine dementsprechende Dunkelziffer angenommen werden kann. Dies bestätigen allein in der Steiermark (2019) mehr als 22.100 polizeilich geahndete Übertretungen wegen „Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung“.