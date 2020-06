Michael Niavarani eröffnet „Theater im Park“

Vorerst für 500 Gäste, ab August auf 1250 Personen limitiert, versprechen die Veranstalter Michael Niavarani und Georg Hoanzl ein unbesorgtes Theatererlebnis im Grünen. Ein eigenes Sicherheitskonzept unterstreicht dieses Anliegen. So besteht zwischen den Reihen und zwischen den Sitzgruppen ein Mindestabstand von jeweils eineinhalb Metern, das Publikumsservice trägt während des gesamten Veranstaltungsbesuchs einen Mund-Nasen-Schutz und Spender zur Handdesinfektion stehen in den Toiletten und an weiteren Stellen des Theaters zur Verfügung.