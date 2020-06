Ende März ließen sich Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) von ihren Pflichten in der britischen Königsfamilie entbinden - um ihre Entscheidung ranken sich viele Spekulationen. Aus diesem Grund bringt das Paar eine eigene Biografie, die von befreundeten Journalisten geschrieben wurde, heraus. Am 11. August erscheint „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family“.