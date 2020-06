Seinen Ärger ließ ein Unbekannter in der Nacht auf Montag an einem schwarzen VW T-Roc in der Salzburger Altstadt aus. Der Randalierer hob einen Kanaldeckel hoch und warf diesen gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Neben der Scheibe wurde auch die Motorhaube des Pkw beschädigt.