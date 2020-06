Für den 31-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt klickten am Sonntag die Handschellen: Weil er sich während einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Haimburg aggressiv verhielt und sich auch nach mehrmaliger Aufforderung der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, wurde er vorläufig festgenommen. Zur weiteren Amtshandlung brachten ihn die Polizisten auf die Polizeiinspektion Völkermarkt. Dort stellten sie fest, dass der Mann nicht in Besitz einer Lenkerberechtigung ist.