Virologin: Erreger könnte „jederzeit wieder Schwierigkeiten verursachen“

In Deutschland ist am Sonntag bekannt geworden, dass die Zahl der Corona-Infizierten in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück auf 1331 gestiegen ist. Dies teilte der Kreis Gütersloh am Sonntag mit. Die Experten in der ORF-Sendung betonten, dass derartige Hotspots auf prekäre Verhältnisse zurückzuführen seien. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang das Containment.