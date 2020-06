„Klassischer Selbstfaller“

Damit ist der grüne Siegeszug nach vier „Dreiern“ in Folge entgleist: „Fußball ist halt nicht normal. Wir hätten die Partie vor der Pause entscheiden müssen. Das war ein klassischer Selbstfaller“, so Didi Kühbauer. Dass Salzburg patzte, daheim „nur“ einen Punkt gegen Wolfsberg holte, tat da nur bedingt weh. „Wir hätten den Abstand verringern können, dann wäre es vielleicht noch interessanter geworden“, so Kühbauer mit Blick auf den Hit am Mittwoch. Jetzt sind es sechs (aufgrund der Tordifferenz eigentlich sieben) Punkte Rückstand - im nur noch theoretischem Titelduell.