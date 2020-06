Regennass war die Fahrbahn auf der Simonhöhe- Landesstraße in Oberdorf bei St. Urban, als eine 45-jährige Steirerin Sonntag gegen Mittag mit ihrem Motorrad ins Schleudern kam, gegen die Leitschiene prallte und dadurch stürzte. Die Frau wurde verletzt und von der Rettung Feldkirchen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Dort wird auch ein Burgenländer versorgt: Das Motorrad des 65-Jährigen hatte sich am Sonntag auf der Seeberg Bundesstraße in Bad Eisenkappel-Vellach zweimal überschlagen, nachdem es aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war.